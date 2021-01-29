Центр для настольного тенниса построят в Барнауле до 2024 года

В Барнауле появится центр для настольного тенниса. Площадку построят в ближайшие три года, сообщил министр спорта России Олег Матыцин во время сегодняшнего визита в Алтайский край. Федеральный чиновник посетил Кубок Сибири по настольному теннису, который проходит в эти дни в Барнауле.

По словам министра, идею строительства центра он уже обсудил с главой краевого Минспорта Алексеем Перфильевым и губернатором Виктором Томенко. По словам Матыцина, теннисисты Алтайского края регулярно побеждают на крупных турнирах, поэтому центр нужен как можно скорее. Деньги на строительство выделят из федерального бюджета. Матыцин пообещал добиться, чтобы стройка началась уже в ближайшее время. Дом для теннисистов будет готов не позже 2024 года, подчеркнул министр.

Как уже сообщал amic.ru, Олег Матыцин 29 января находится с рабочей поездкой в Барнауле. Министр и губернатор Алтайского края Виктор Томенко уже подписали соглашение о сотрудничестве в области спорта, также прошло вручение ведомственных и государственных наград. В планах – посещение спортивного кластера "Лабиринт", гребного канала, встреча в Алтайском госуниверситете.