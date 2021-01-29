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Центр для настольного тенниса построят в Барнауле до 2024 года

, ИА "Амител"
Решение обусловлено успехами местных спортсменов
Министр спорта РФ Олег Матыцин (справа) и глава алтайского Минспорта Алексей Перфильев / Фото: Вячеслав Кондаков / amic.ru

Министр спорта РФ Олег Матыцин (справа) и глава алтайского Минспорта Алексей Перфильев / Фото: Вячеслав Кондаков / amic.ru

В Барнауле появится центр для настольного тенниса. Площадку построят в ближайшие три года, сообщил министр спорта России Олег Матыцин во время сегодняшнего визита в Алтайский край. Федеральный чиновник посетил Кубок Сибири по настольному теннису, который проходит в эти дни в Барнауле.

По словам министра, идею строительства центра он уже обсудил с главой краевого Минспорта Алексеем Перфильевым и губернатором Виктором Томенко. По словам Матыцина, теннисисты Алтайского края регулярно побеждают на крупных турнирах, поэтому центр нужен как можно скорее. Деньги на строительство выделят из федерального бюджета. Матыцин пообещал добиться, чтобы стройка началась уже в ближайшее время. Дом для теннисистов будет готов не позже 2024 года, подчеркнул министр.

Как уже сообщал amic.ru, Олег Матыцин 29 января находится с рабочей поездкой в Барнауле. Министр и губернатор Алтайского края Виктор Томенко уже подписали соглашение о сотрудничестве в области спорта, также прошло  вручение ведомственных и государственных наград. В планах – посещение спортивного кластера "Лабиринт", гребного канала, встреча в Алтайском госуниверситете.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

29.01.2021 13:11
Гость

В парке Целинников стоит спорткомплекс (по крайней мере строился как)-выселить магазины и всё,будет радость местному министру-теннисисту

29.01.2021 13:21
- гость -

Кадастровый номер 22:63:010621:28
это всё что из спортивного там осталось...

29.01.2021 13:29
- гость -

А если бы наш министр случился ни тейбл-тенисником, а велосипедистом, нам бы трек построили?

29.01.2021 13:45
- гость -

Опять парки будут дербанить, твари!

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