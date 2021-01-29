Тима Белорусских опроверг информацию о задержании с наркотиками

Белорусский артист Тима Белорусских на своей странице в Isntagram опроверг информацию о том, что у него нашли два килограмма наркотиков.

"Ребятки, заявляю вам открыто в лоб: все, что вы читаете – неправда, я нахожусь дома, но не под арестом", – сказал он. При этом представитель артиста ранее подтвердил, что Белорусских оставили под домашним арестом. Также фотографию Тимы Белорусских из РУВД опубликовал один из республиканских телеграм-каналов.

Информация о задержании Тимы Белорусских ранее появилась в СМИ. Как сообщал телеграм-канал Mash, у артиста дома нашли два килограмма наркотиков, которые он якобы держал для себя и друзей, но продавать не планировал. По информации издания, рэпера отправили под домашним арестом.