Министр спорта оценил подготовку Барнаула к Кубку мира по гребле

29 января 2021 года в Барнаул с рабочим визитом прибыл министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин. Вместе с губернатором Виктором Томенко они посетили спортивный комплекс на гребном канале в Барнауле, оценили степень готовности объекта к проведению второго этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в мае 2021 года, обсудили организационные вопросы, связанные с предстоящими стартами.

Встречал гостей председатель федерации гребли на байдарках и каноэ Алтайского края Юрий Шамков, который поблагодарил Олега Матыцина за поддержку проведения этапа Кубка мира в городе Барнауле. Далее он подробно рассказал о состоянии дел на гребном канале, а также об организации и подготовке предстоящих международных стартов.

Кроме того, Юрий Шамков сообщил о графике поставки спортивного инвентаря и поблагодарил председателя президиума попечительского Совета Фонда поддержки олимпийцев России Игоря Левитина за внимание к гребле и личный вклад в дело укрепления материальной базы спортивного комплекса и приобретение спортивных лодок.

Юрий Шамков рассказал, что в правительстве Алтайского края сформирован организационный комитет по проведению международных соревнований под руководством губернатора, о состоянии и перспективах развития гребли на байдарках и каноэ в регионе и поблагодарил Виктора за комплексный подход в развитии вида спорта в регионе.

В ходе рабочей встречи на гребном канале обсудили вопросы по визовой поддержке прибывающих иностранных участников соревнований, организации телевизионной трансляции и необходимость дополнительных коммуникаций оргкомитета по отдельным вопросам с участием министерства спорта РФ. Предложено создать рабочую группу по проблемным вопросам с участием представителей международной и всероссийских федераций гребли, министерств спорта Российской Федерации и правительства Алтайского края.