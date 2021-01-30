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Новая снегоуборочная техника выехала на дороги Барнаула

, ИА "Амител"
Сегодня улицы краевой столицы убирают до 67 спецмашин
Фото: пресс-служба мэрии Барнаула

Фото: пресс-служба мэрии Барнаула

На улицы Барнаула вышла новая снегоуборочная техника, приобретенная краевыми и городскими властями. Теперь автопарк "Автодорстроя" насчитывает 260 спецмашин, сообщили в мэрии.

Там напомнили, что в январе 2021 года в общей сложности приобрели 21 единицу техники на 89 млн рублей. 13 из них купили за счет администрации региона: четыре коммунальные дорожные машины, два автогрейдера, два фронтальных погрузчика и пять тракторов МТЗ-82 с оборудованием к ним. Мэрия приобрела технику для уборки снега на троутарах — это пять мини-погрузчиков Ant-100 и три трактора МТЗ-82.

Уточняется, что в ночь на 30 января с дорог краевого центра вывезли более 5,83 тыс. м³ снега. Работала в том числе уже и новая техника. Сегодня днем на уборке дорог задействовали до 67 спецмашин.

Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

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