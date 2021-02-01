Почти 300 человек посетили ночную гонку собаками в Барнауле

Фото: пресс-служба городской администрации

Около 300 барнаульцев собрались 30 января в квартале "Дружный", где состоялся "Ночной заезд" с собаками. Соревнования прошли на огороженном пустыре на улице 65 лет Победы, напротив дома № 53. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Победителей определяли в нескольких категориях: для мужчин, женщин, семей, мальчиков и девочек. Они управляли собачьими упряжками с аляскинскими маламутами, бельгийскими овчарками и хасками.

Дополнила список участников и команда городского приюта для животных "Ласка". Он выставил на турнир собак-метисов.

Помимо спортивной составляющей на мероприятии можно было узнать, как выглядят средства передвижения народов севера и пообщаться с четвероногими.