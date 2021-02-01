Еще один барнаульский трамвай выехал на маршрут после капитального ремонта

Фото: пресс-слуба мэрии Барнаула / barnaul.org

В Барнауле после капитально-восстановительного ремонта на маршрут вышел еще один трамвай. В вагоне полностью заменили внутреннюю обшивку салона, пассажирские сиденья и электронику, а также отремонтировали кузов и ходовую часть. Обновленный транспорт работает по маршруту № 1, сообщает пресс-служба мэрии.

"Весь наш транспорт регулярно проходит техническое обслуживание и ремонт, но этого недостаточно. Износ трамвайного парка составляет 98%, единственным выходом из сложившейся ситуации является проведение капитально-восстановительного ремонта, который позволяет продлить срок эксплуатации вагона еще на 15 лет", – отметил директор "Горэлектротранса" Николай Петряшин.

В 2021 году в Барнауле планируют отремонтировать еще семь вагонов. Ремонт каждого обойдется примерно в 6 млн рублей, что в пять раз дешевле аналогичного нового трамвая. В целом предприятие тратит свыше 100 млн рублей в год на ремонт подвижного состава и инфраструктуры.