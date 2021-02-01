Жительница Барнаула фиктивно прописала в квартире 17 иностранцев

Жительница Барнаула фиктивно прописала в квартире 17 граждан ближнего зарубежья, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

"Никто из них фактически по указанному в документах адресу не проживал. Более того, как было установлено в ходе проверки, помещение и вовсе является непригодным для проживания", – рассказали в полиции.

В результате в отношении горожанки возбудили уголовное дело по статье "Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации".

Ранее сообщалось, что 86-летняя россиянка узнала из квитанции, что ее квартира продана. При этом женщина никогда не виделась с покупателем и не подписывала никаких документов. По факту предполагаемого мошенничества прокуратура завела уголовное дело.