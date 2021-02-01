Посерьезней, чем "дворец Путина". Ротенберг построит курорт на Алтае

Российский миллиардер Аркадий Ротенберг рассказал о масштабном проекте по строительству отеля в Алтайском крае, который будет "посерьезнее, чем под Геленджиком", сообщают "Вести".

В сюжете называют Алтай регионом с "нераскрытым туристическим потенциалом мирового уровня". По словам представителя компании-инвестора Виталия Кашникова, объект будет действительно очень крупным.

"Мы рассматриваем несколько вариантов строительства курорта общей пропускной способностью до 5700 человек, – уточнил Кашников. – Концепция предусматривает строительство от двух до четырех гондольно-кресельных подъемников и от 5 до 12 горнолыжных трасс общей протяженностью до 20 км".

Ранее amic.ru писал, что Ротенберг назвал себя истинным владельцем комплекса зданий, расположенного под Геленджиком на мысе Идокопас. По его словам, он приобрел этот актив несколько лет назад, чтобы построить там апарт-отель.