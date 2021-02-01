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Новости

Посерьезней, чем "дворец Путина". Ротенберг построит курорт на Алтае

, ИА "Амител"
Его пропускная способность превысит 5 тысяч человек
Аркадий Ротенберг / Фото: скриншот из видео

Аркадий Ротенберг / Фото: скриншот из видео

Российский миллиардер Аркадий Ротенберг рассказал о масштабном проекте по строительству отеля в Алтайском крае, который будет "посерьезнее, чем под Геленджиком", сообщают "Вести".

В сюжете называют Алтай регионом с "нераскрытым туристическим потенциалом мирового уровня". По словам представителя компании-инвестора Виталия Кашникова, объект будет действительно очень крупным.

"Мы рассматриваем несколько вариантов строительства курорта общей пропускной способностью до 5700 человек, – уточнил Кашников. – Концепция предусматривает строительство от двух до четырех гондольно-кресельных подъемников и от 5 до 12 горнолыжных трасс общей протяженностью до 20 км".

Ранее amic.ru писал, что Ротенберг назвал себя истинным владельцем комплекса зданий, расположенного под Геленджиком на мысе Идокопас. По его словам, он приобрел этот актив несколько лет назад, чтобы построить там апарт-отель.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

1.02.2021 11:26
- гость -

И построит. Такие ребята по пустякам не говорят. Только за.

1.02.2021 11:30
krash


Даже в статье нет определенности, всетаки НА АЛТАЕ или в Алтайском крае? Алё?

1.02.2021 11:34
- гость -

Даже в статье нет определенности, всетаки НА АЛТАЕ или в Алтайском крае? Алё?


рассказал о масштабном проекте по строительству отеля в Алтайском крае

ты туп или слеп? или совмещаешь удачно?

1.02.2021 11:36
гость

По копейке, по полушке от работяги и старушки, в протянутую руку Берга положите! Кто чем может физруку поможите! Куда он побежит с наворованным интересно когда Несменяйкин помрет в бункере ? Недолго уже ждать осталось , недолго!

1.02.2021 11:40
- гость -

попал Аркаша, теперь придется отели строить по всей России

1.02.2021 11:40
мимо шел

Почему не завод? Почему не фабрику?

1.02.2021 11:49
- гость -

Почему не завод? Почему не фабрику?
------------------------------------
Потому что надо как следует приучиться хорошо отдыхать.А от производства,от работы кони дохнут.

1.02.2021 11:56
-гость-

я так и не понял, Кабаеву он тоже на себя взял?

1.02.2021 11:58
гость

помочь бы роттенбергу надо, еще пенсионный возраст повысить, тарифы на ЖКХ тоже

1.02.2021 11:59
АБОРИГЕН

Не надо ничего строить. Достаточно одного, разового налога на все его сбережения, доходы и собственность, процентов так эдак 80%. И распределить это между нуждающимися регионами. С остальными корешами и главарём банды тоже самое. Правда для второго придётся включить всех родственников и друзей, ну ничего не обеднеют, даже если второй раз под раздачу попадут.

1.02.2021 12:00
- гость -

1.02.2021 11:40
мимо шел

Мимо шел на завод, так и иди... Не надо на Алтае природу портить. Хотите на завод вэлком в Челябу))
У нас агрария и туристический регион. Развивай не хочу!!!

1.02.2021 12:03
- гость -

Кабаева Ваксельбергу досталась

1.02.2021 12:05
- гость -

У нас агрария и туристический регион. Развивай не хочу!!!

согласен за свиньями на ферме убирать или на комбайне с утра до ночи, или официантом в ресторане господ отдыхающих обслуживать?

1.02.2021 12:07
Гость

С учётом количества снега пахнет Нью-Васюками

1.02.2021 12:07
- гость -

1.02.2021 12:03
- гость -
Кабаева Ваксельбергу досталась

потому что Вехельбех старше?

1.02.2021 12:10
- гость -

И 16 этажей вниз будет?

1.02.2021 12:13
- гость -

Да, теперь надо везде про отели жужжать, вдруг поверят.

1.02.2021 12:14
- гость -

потому что Вехельбех старше?

потому что Аркаша и дворец и запросы Кабаевой не выдержит

1.02.2021 12:23
- гость -


1.02.2021 11:36
гость


А по моему мнению, ты раньше ласты склеишь. Чтобы доказать обратное тебе надо зарегистрироваться на сайте и каждый день отмечаться.

1.02.2021 12:25
Иsтина

Абориген -
Тебя в школе учили как я понимаю только отнимать и делить...
Складывать и умножать не научили...

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