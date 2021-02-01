Посерьезней, чем "дворец Путина". Ротенберг построит курорт на Алтае

Российский миллиардер Аркадий Ротенберг рассказал о масштабном проекте по строительству отеля в Алтайском крае, который будет "посерьезнее, чем под Геленджиком", сообщают "Вести".
В сюжете называют Алтай регионом с "нераскрытым туристическим потенциалом мирового уровня". По словам представителя компании-инвестора Виталия Кашникова, объект будет действительно очень крупным.
"Мы рассматриваем несколько вариантов строительства курорта общей пропускной способностью до 5700 человек, – уточнил Кашников. – Концепция предусматривает строительство от двух до четырех гондольно-кресельных подъемников и от 5 до 12 горнолыжных трасс общей протяженностью до 20 км".
Ранее amic.ru писал, что Ротенберг назвал себя истинным владельцем комплекса зданий, расположенного под Геленджиком на мысе Идокопас. По его словам, он приобрел этот актив несколько лет назад, чтобы построить там апарт-отель.
Комментарии
И построит. Такие ребята по пустякам не говорят. Только за.
Даже в статье нет определенности, всетаки НА АЛТАЕ или в Алтайском крае? Алё?
Даже в статье нет определенности, всетаки НА АЛТАЕ или в Алтайском крае? Алё?
рассказал о масштабном проекте по строительству отеля в Алтайском крае
ты туп или слеп? или совмещаешь удачно?
По копейке, по полушке от работяги и старушки, в протянутую руку Берга положите! Кто чем может физруку поможите! Куда он побежит с наворованным интересно когда Несменяйкин помрет в бункере ? Недолго уже ждать осталось , недолго!
попал Аркаша, теперь придется отели строить по всей России
Почему не завод? Почему не фабрику?
Почему не завод? Почему не фабрику?
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Потому что надо как следует приучиться хорошо отдыхать.А от производства,от работы кони дохнут.
я так и не понял, Кабаеву он тоже на себя взял?
помочь бы роттенбергу надо, еще пенсионный возраст повысить, тарифы на ЖКХ тоже
Не надо ничего строить. Достаточно одного, разового налога на все его сбережения, доходы и собственность, процентов так эдак 80%. И распределить это между нуждающимися регионами. С остальными корешами и главарём банды тоже самое. Правда для второго придётся включить всех родственников и друзей, ну ничего не обеднеют, даже если второй раз под раздачу попадут.
1.02.2021 11:40
мимо шел
Мимо шел на завод, так и иди... Не надо на Алтае природу портить. Хотите на завод вэлком в Челябу))
У нас агрария и туристический регион. Развивай не хочу!!!
Кабаева Ваксельбергу досталась
У нас агрария и туристический регион. Развивай не хочу!!!
согласен за свиньями на ферме убирать или на комбайне с утра до ночи, или официантом в ресторане господ отдыхающих обслуживать?
С учётом количества снега пахнет Нью-Васюками
1.02.2021 12:03
- гость -
Кабаева Ваксельбергу досталась
потому что Вехельбех старше?
И 16 этажей вниз будет?
Да, теперь надо везде про отели жужжать, вдруг поверят.
потому что Вехельбех старше?
потому что Аркаша и дворец и запросы Кабаевой не выдержит
1.02.2021 11:36
гость
А по моему мнению, ты раньше ласты склеишь. Чтобы доказать обратное тебе надо зарегистрироваться на сайте и каждый день отмечаться.
Абориген -
Тебя в школе учили как я понимаю только отнимать и делить...
Складывать и умножать не научили...