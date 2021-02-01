Более 17 тысяч случаев ковида выявили в России за сутки

В России за прошедшие сутки число заболевших коронавирусом выросло на 17 648 – до 3 868 087 человек. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по ситуации с COVID-19.

Наибольший прирост заразившихся отмечается в Москве (+2037 человек за сутки), Санкт-Петербурге (+1842) и Московской области (+1068). Алтайский край (+180) на 1 февраля занимает 29-ю строчку рейтинга.

Выздоровели за весь период 3 318 173 человек, в том числе 18 169 – за последние сутки.

Скончались еще 437 пациентов с COVID-19. Всего в стране зарегистрировали 73 619 летальных случаев.

В общей сложности провели более 100,7 млн лабораторных исследований на коронавирус. 397 тысяч тестов сделали за последние сутки.