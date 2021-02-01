В Барнауле стартовала реконструкция моста через Барнаулку

Фото: Никита Голяшкин/amic.ru

1 февраля в Барнауле началась реконструкция моста по улице Челюскинцев. Завершить работы планируют в ноябре.

Напомним, переправа была построена еще в 1970 году и не разу не ремонтировалась капитально. Объект признали аварийным ещё в 2014 году.

С сегодняшнего мост полностью закрыт для движения. Но власти обещают сделать все возможное, чтобы сократить сроки работ.

"Мы понимаем, что будут определенные неудобства, так как улица Челюскинцев является транзитной. График производственных работ будет выстроен таким образом, чтобы подрядчик мог работать и в дневное и в ночное время. Я думаю, что те сроки, которые обозначены в контракте, можно будет сократить", — прокомментировал ситуацию председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Антон Шеломенцев.

Автомобилистам предлагают объезжать этот участок по улице Гоголя. А для пешеходов планируют построить временный мост. Таким образом дорожники минимизируют неудобства, вызванные реконструкцией.

"Выполнить возведение переправы планируется до 15 февраля. До этого времени пешеходное движение по существующему мосту будет открыто. Автомобилисты смогут использовать улицу Гоголя и все выше расположенные магистрали в качестве объездного пути", — сообщил Шеломенцев.

Напомним, в рамках ремонтных работ планируется демонтаж существующего моста и строительство нового, включая опоры, балки, дорожное полотно, а также тротуары и освещение. Стоимость реконструкции обойдется в 87,8 млн рублей. Реконструкцию моста планируют завершить до 1 ноября 2021 года.

Как уже сообщал amic.ru, пока будет идти ремонт, изменится движение маршрута № 65 – его организуют по следующей схеме:

• в прямом направлении (улица Солнечная Поляна – микрорайон Восточный): улица Загородная – улица Челюскинцев – улица Гоголя – проспект Красноармейский, разворот на улице Ползунова, затем по маршруту;

• в обратном направлении (микрорайон Восточный – улица Солнечная Поляна): проспект Красноармейский – улица Ползунова – переулок Радищева – улица Гоголя – улица Челюскинцев – улица Загородная, далее по маршруту.