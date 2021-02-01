В Минздраве назвали условие отправки пьяных россиян в вытрезвители

Пьяных людей будут отвозить в вытрезвители только в том случае, если их жизни угрожает серьезная опасность. Принудительно помещать граждан в такие места не будут, рассказали в Министерстве здравоохранения в понедельник, 1 февраля.

"Доставлять пьяного в вытрезвители будут только в том случае, если человек находится в беспомощном состоянии, а его жизни угрожает опасность", – приводит ТАСС заявление Минздрава.

Напомним, что закон о восстановлении системы вытрезвителей в России депутаты Госдумы приняли в конце декабря 2020 года. Он начал действовать с 1 января 2021-го. В отличие от вытрезвителей советского образца, новые учреждения – частные. Ночь в них может стоить в среднем 1,5 тыс. рублей, однако точные цены установит каждый регион.