Томенко переименовал Российско-Немецкий Дом в Барнауле

Глава Алтайского края Виктор Томенко подписал указ о переименовании КАУ "Российско-Немецкий Дом" в Дом народов Алтайского края. Об этом сообщает управление делами губернатора и правительства региона.

Причиной смены названия послужило "несоответствие между уставной деятельностью учреждения и его названием".

"Учреждению удалось наладить взаимодействие с национально-культурными объединениями Алтайского края и Сибирского федерального округа, совместно с которыми учреждение проводит культурно-массовые мероприятия, семинары, конференции, концерты, фестивали, выставки в области культурного просвещения и самодеятельного творчества народов, проживающих на территории региона", – констатировали в ведомстве.

Кроме того, ведется подготовка информационных материалов, формирование банка данных, фонотек, видеотек, фотоматериалов о народах Алтая.

Дом народов Алтая стал одной из центральных площадок обмена опытом и идеями для национально-культурных организаций. При поддержке регионального бюджета создан и наполняется сайт "Алтай многонациональный", который призван вносить ясность по вопросам сохранения и развития традиционных культур народов Алтая, а также реализации государственной национальной политики в этой области.

Кроме того, сайт учреждения наполняется контентом, "формирующим и поддерживающим духовно-нравственные ценности народов Алтайского края".