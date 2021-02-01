В Горном Алтае сняли часть антиковидных ограничений

В связи с существенным снижением заболеваемости коронавирусом оперативный штаб по противодействию коронавирусной инфекции снял часть ограничений в Республике Алтай. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В частности, убрали запрет на работу точек общепита после 22:00. Однако это не распространяется на ночные клубы и дискотеки, которые остаются вне закона.

"При этом неизменными остаются требования регулярной дезинфекции, соблюдения масочного режима для персонала, социального дистанцирования и строгого запрета на проведение в местах общепита массовых мероприятий", – подчеркнул Олег Хорохордин.

Кроме того, возобновлена ежедневная работа Национального музея имени Анохина. Обязательное условие – организованные группы должны включать в себя не больше пяти человек.

Также примет посетителей Национальный драматический театр. Заполняемость зала должна быть не выше 50%, а люди – рассаживаться через одного.

Сохраняются режим самоизоляции для пожилых людей, масочный режим и требование соблюдать социальную дистанцию.

Ранее amic.ru писал, что за минувшие сутки в Горном Алтае выявили один случай заражения коронавирусом. Общее число заболевших за весь период в регионе теперь составляет 15 462.