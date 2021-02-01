Дональда Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира

Депутат Европарламента от Эстонии Яак Мадисон выдвинул бывшего президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. По мнению политика, Трамп – первый американский лидер за последние 30 лет, при котором страна не начинала войн.

"Кроме того, под его руководством на Ближнем Востоке подписано несколько мирных соглашений, которые помогли обеспечить стабильность в регионе и мире", – подчеркнул парламентарий на своей странице в Facebook.

Мадисон добавил, что он – не единственный, кто выдвигает 45-го президента США на премию. Однако, по его словам, "чем больше заявителей, тем выше шансы на успех".

Напомним, кандидатуру Дональда Трампа уже дважды предлагали на рассмотрение Нобелевского комитета. В сентябре 2020 года президента выдвигали на премию "за усилия в разрешении международных конфликтов" и "за посредничество в историческом соглашении между непризнанной Республикой Косово и Сербией".

Ранее сообщалось, что движение Black Lives Matter выдвинули на Нобелевскую премию мира 2021 года. По словам автора инициативы Петтера Эйде, BLM стало "очень важным всемирным движением по борьбе с расовой несправедливостью" и привлекло внимание к этой теме во всем мире.