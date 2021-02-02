Средняя зарплата в Алтайском крае выросла более чем на 6% за год

По итогам 11 месяцев 2020 года средняя зарплата в Алтайском крае выросла на 6,4% – до 29 057 рублей. В реальном выражении рост составил 2,9%.

Как сообщает пресс-служба управления по труду и занятости населения региона, за январь – ноябрь прошлого года темпы роста заработной платы в бюджетном секторе составили в среднем 110,8%, а в промышленном – 105,5%.

В сфере бюджетных организаций рост обусловлен исполнением майских указов президента России и индексацией заработной платы в октябре 2020 года на 3%. Кроме того, зарплаты выросли за счет выплат учителям за классное руководство и стимулирующих выплат медработникам.

Наиболее высокий уровень оплаты труда отмечается у работников трубопроводной отрасли, воздушного и железнодорожного транспорта, финансовой и страховой деятельности, добычи полезных ископаемых и других. Заработок в этих секторах составляет от 30 тысяч до 67,2 тысячи рублей. В целом выше среднего зарплату получают 43,5% от средней численности работников региона.

Высокие темпы роста заработной платы в реальном секторе экономики отмечены в производстве резиновых и пластмассовых изделий (более 131%), почтовой связи и прочей курьерской работе (115%), в сфере воздушного и космического транспорта (110,7%), в производстве кокса и нефтепродуктов (110,1%).