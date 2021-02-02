Вторник, 2 Февраль, 16:05

Реклама на сайте

Опросы

Куда бы вы перенесли колесо обозрения с площади Сахарова?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 75,51
€ 91,54
-5°


3884730 +16643
Обь
-11см -2

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Гибель Александра НазарчукаДопинговый скандал с ШубенковымКоронавирус на Алтае
Новости

Названа первая возможная особенность iPhone 14

, ИА "Амител"
По словам инсайдера, изменения коснутся выреза на экране
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Компания Apple работает над смартфоном без экранного выреза в верхней части дисплея. Чтобы уместить все необходимые датчики и разговорный динамик, инженерам пришлось сделать верхнюю рамку более широкой, пишет инсайдер под ником MauriQHD в своем Twitter.

По его словам, в поколении смартфонов, запланированных на 2021 год, компания сохранит привычный дизайн устройств. Инсайдер предположил, что описанный им прототип можно считать одной из первых версий и, предположительно, аппарат получит название iPhone 14.

Блогер отметил, что не может поделиться изображением концептуального девайса и не до конца уверен, что прототип выйдет в серийное устройство. По его мнению, Apple сперва уменьшит размер выреза на дисплее, а уже после полностью откажется от него.

Как ранее сообщил amic.ru, по данным источников издания GizChina, компания Apple запланировала на ближайшие месяцы выход нового смартфона. Предположительно, устройство станет преемником представленного весной iPhone SE.

Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< февраль 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
Loading...
16:04
Еще 16,6 тыс. случаев COVID-19 подтвердили в России 0
15:51
Снегопады и штормовой ветер пообещали в Алтайском крае 0
15:41
Роскачество нашло признаки шпионских программ в приложениях для очистки телефона 0
15:29
В алтайском Заксобрании рассказали, куда барнаульцам идти на митинг 16
15:15
Только паспорт и СНИЛС. ВТБ снизил первый взнос на ипотеку по двум документам 0
15:07
Следователи возбудили уголовное дело из-за смерти Александра Назарчука 7
14:54
И снова 2 февраля. Мемы ко Дню сурка 10
14:40
Барнаульский подросток нашел труп в лесополосе и украл из кармана умершего телефон 7
14:28
Иммунолог спрогнозировал срок окончания масочного режима в России 1
14:15
Алтайская полиция изъяла УАЗ у подозреваемого в незаконной рубке сосен 2
14:02
Названа первая возможная особенность iPhone 14 0
13:53
В Барнауле прошло возложение цветов в честь 78-летия Победы в Сталинградской битве 2
13:42
Диана Шурыгина похвасталась увеличенной грудью 9
13:30
Алтайская пенсионерка отдала 120 тысяч рублей мошенникам "из немецкой компании" 1
13:18
За что будут судить Алексея Навального и сколько лет ему грозит? 67
13:06
Ушла эпоха. Каким запомнился легендарный Александр Назарчук 9
12:53
Минивэн сорвался с обрыва на Чуйском тракте 0
12:40
Число смертей на пожарах в Алтайском крае резко выросло 3
12:26
Ученые нашли связь между темпераментом мужчины и его группой крови 4
12:14
"Газпром" опроверг информацию, что Александр Назарчук погиб из-за утечки газа 27
12:05
22 новых случая COVID-19 подтвердили в Республике Алтай 0
11:54
Алтайские эсеры заинтересовались резким повышением тарифов на тепло в Яровом 2
11:45
Средняя зарплата в Алтайском крае выросла более чем на 6% за год 5
11:35
Алтайские власти разрешили пенсионерам гулять 5
11:23
Мэрия Барнаула собирается потратить почти 1,5 млн рублей на уличные туалеты 16
11:11
Стала известна дата прощания с Александром Назарчуком 7
10:58
Почему в январе в Барнауле взлетели счета за коммуналку? 43
10:44
"Это счастливая обезьяна". Стартап Илона Маска научил обезьяну играть в видеоигры 8
10:32
СМИ: в Барнауле рабочий упал в чан для плавки металла 7
10:21
Следственный комитет проводит проверку по факту гибели Александра Назарчука 10
10:10
Еще 15 пациентов с коронавирусом умерли в Алтайском крае 1
10:04
Более миллиарда рублей направят на строительство школ в Алтайском крае в 2021 году 2
09:57
Жителя Славгорода подозревают в краже батарей и водонагревателя из частного дома 2
09:45
Эксперт рассказал, как отказаться от взятого кредита 1
09:35
Почти половина россиян заявили о снижении мотивации на работе 0
09:19
Главный терапевт России рассказала о побочных эффектах после вакцинации 0
09:06
В России предложили использовать водительское удостоверение для идентификации 5
08:58
Россиян предупреждают о возможном росте цен на импортные товары на 15% 33
08:48
Минпромторг предложил переводить нуждающимся россиянам деньги на продукты 16
08:32
Переборщили с рекламой. Почему вакцинация от ковида на Алтае немного "забуксовала" 16
08:18
В Алтайском крае стартовала акция "Снежный десант" 3
08:03
Егор Крид стал наставником в шоу "Голос. Дети" 7
07:48
Битва за Сталинград. Нечеловеческий подвиг Красной армии и вклад алтайских воинов 44
07:36
Объединение барнаульских больниц "Моторщики" и "Шинники" завершится к концу года 18
07:13
Восемь домов, школа и бизнес-центр. Мэрия показала, каким будет новый квартал за ТЦ Metro 9
07:00
Работника каменского техникума будут судить за взятки 0
06:46
День сурка. Что это за праздник и праздник ли это вообще? 7
06:26
Врач объяснил, почему болит горло по утрам 1
06:01
Тепло и преимущественно без осадков. Прогноз погоды в Алтайском крае на 2 февраля 0
05:45
Не терпел лжи и радел за крестьян. Каким Алтайский край запомнит Александра Назарчука 33
00:45
Появилось фото с места гибели Александра Назарчука 8

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.