Названа первая возможная особенность iPhone 14

Компания Apple работает над смартфоном без экранного выреза в верхней части дисплея. Чтобы уместить все необходимые датчики и разговорный динамик, инженерам пришлось сделать верхнюю рамку более широкой, пишет инсайдер под ником MauriQHD в своем Twitter.

По его словам, в поколении смартфонов, запланированных на 2021 год, компания сохранит привычный дизайн устройств. Инсайдер предположил, что описанный им прототип можно считать одной из первых версий и, предположительно, аппарат получит название iPhone 14.

Блогер отметил, что не может поделиться изображением концептуального девайса и не до конца уверен, что прототип выйдет в серийное устройство. По его мнению, Apple сперва уменьшит размер выреза на дисплее, а уже после полностью откажется от него.

Как ранее сообщил amic.ru, по данным источников издания GizChina, компания Apple запланировала на ближайшие месяцы выход нового смартфона. Предположительно, устройство станет преемником представленного весной iPhone SE.