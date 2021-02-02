Снегопады и штормовой ветер пообещали в Алтайском крае

ГУ МЧС России по Алтайскому краю предупреждает жителей региона о предстоящей непогоде. Усугублять метеорологическую ситуацию будет сильный ветер.

"В Алтайском крае во второй половине дня 3 и сутки 4 февраля — снег, сильный снег, по югу мокрый снег, местами метели, порывы ветра до 23 м/с. На дорогах гололедица, снежные заносы", — говорится в сообщениях, которые получают жители региона.

При этом согласно прогнозам метеорологов, на улице в эти дни будет тепло. В предгорьях столбики термометров могут подняться до отметки в +5 градусов тепла. Ожидается, что к концу рабочей недели снегопады закончатся.