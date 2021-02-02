Бывшего главного антикоррупционера Бийска осудили за "черную" банковскую деятельность

Алтайский краевой суд удовлетворил представление прокурора и добавил взыскание автомобиля Toyota Land Cruiser к наказанию для бывшего начальника отдела экономической безопасности и противодействию коррупции города Бийска Валерия Пудовкина. Экс-правоохранителя и его подельника по фамилии Чуликов приговорили к тюремному сроку и штрафу за организацию незаконной банковской деятельности.

Как пишет ИА "Банкфакс", установлено, что с сентября 2015 по апрель 2018 года Пудовкин и Чуликов вместе вели незаконную банковскую деятельность. В результате им удалось заработать не менее 3,7 млн рублей с помощью обналичивания денег и подделывания документов.

Кроме того, будучи руководителем противокоррупционного отдела Пудовкин превысил свои должностные полномочия – с мая 2016 года по март 2018 он получал письма от налоговой службы с информацией о компаниях, которые он вместе с сообщником использовал для махинаций. ФНС просила помочь в пресечении незаконной деятельности, однако он поручил своему подчиненному не проводить проверки и не передавать налоговикам данные.

В итоге суд лишил полицейского звания подполковника и приговорил его к шести годам колонии общего режима с лишением права занимать должности в правоохранительных органах на два года и штрафу 800 тысяч рублей. Его подельник получил четыре года колонии общего режима с таким же штрафом.

2 февраля суд рассмотрел апелляцию прокуратуры, которая потребовала конфискацию в счет штрафа автомобиля Toyota Land Cruiser Валерия Пудовкина. Суд удовлетворил представление прокурора, приговор вступил в законную силу.