Заключенный из алтайской тюрьмы вербовал добровольцев в террористическую организацию

Апелляционный военный суд признал законность приговора последователю запрещенной в России террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" (деятельность запрещена в России) — 28-летнему сварщику из Казани. Отбывая срок в исправительном учреждении Алтайского края, он пытался организовать там ячейку организации и вербовал в нее заключенных.

Как пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ, в 2017 году Зокиржона Исманова, осужденного на шесть лет за пропаганду идей запрещенной организации, отправили отбывать наказание в Алтайском крае.

По прибытию заключенный пожаловался на расстройство желудка и его направили в лечебно-исправительное учреждение №1 Барнаула. Там он развил активную пропагандистскую деятельность: рассказывал об идеологии движения, которое ставит перед собой задачу построения всемирного халифата, и призывал вступать в его ряды. Слушателям Исманов велел вести конспекты и записывать наиболее яркие изречения и цитаты из экстремистских книг, которые были переписаны в общие тетради.

В итоге об агитационной работе узнали сотрудники ФСБ, которые возбудили против Исманова уголовное дело по двум статьям УК РФ – ст. 205.1 "Вербовка в террористическую организацию" и 205.2 "Публичное оправдание терроризма".

В октябре 2020 года 1-й Восточный окружной военный суд на выездном заседании рассмотрел уголовное дело пропагандиста и добавил к шестилетнему сроку еще девять лет заключения. Осужденный попытался обжаловать приговор, однако апелляционный военный суд признал решение законным.