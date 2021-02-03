Владимир Путин оценил работу российской системы образования во время пандемии

Российская система образования достойно проходит через испытания, связанные с пандемией коронавируса. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с лауреатами всероссийского конкурса "Учитель года России – 2020".

"Не все было гладко и идеально, но в целом наша система образования, вообще наша страна, на всех уровнях через испытания проходит достойно", – цитирует слова главы государства ТАСС.

Путин подчеркнул, что учительский труд вызывает особое уважение, поскольку благодаря ему раскрываются таланты ученика, а работа педагога помогает "заложить базовые ценности".

"Роль наставника в воспитании и образовании остается, и, я убежден, останется еще на долгие годы, навсегда останется, важнейшей и определяющей", – заключил Путин