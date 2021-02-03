Житель Алтайского края лишился 1,5 млн рублей при попытке купить снегоход

40-летний житель Рубцовска обратился в полицию с заявлением о мошенничестве. Еще в конце прошлого года мужчина захотел купить снегоход и начал искать нужную модель в Сети. Вскоре он наткнулся на объявление о продаже техники и перешел по ссылке на страницу неизвестного интернет-магазина.

Когда горожанин выбрал нужный товар, он связался с менеджером и договорился о покупке. Сотрудник заверил, что магазин надежный и пообещал отправить снегоход после полной предоплаты по договору.

"Злоумышленник выслал на электронную почту якобы официально составленный договор, где был указан срок доставки. Рубцовчанин, в свою очередь, попросил номер трека, чтобы отслеживать отправление. И после того, как убедился, что товар отправлен, перевел по указанным реквизитам почти полтора миллиона рублей", – рассказали в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Однако снегоход в обещанные сроки не доставили. Рубцовчанин попытался связаться с магазином, но дозвониться ему не удалось. Полицейские завели уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Злоумышленников ищут.