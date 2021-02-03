Алтайские санатории назвали самыми популярными и дорогими в Сибири

Алтайский край стал лидером в Сибири по популярности и дороговизне отдыха и лечения в санаториях в 2020 году, следует из данных портала бронирования "Санатории-России.рф".

В топ-5 также вошли лечебно-оздоровительные учреждения Новосибирской области, Красноярского края, Кемеровской и Омской областей.

Стоимость проживания, питания и лечения в Алтайском крае составила в среднем 4 тысячи рублей. В остальных сибирских регионах туристы тратили меньше.

Кроме того, алтайские санатории стали единственными в СФО, взвинтившими цены в год пандемии. Стоимость отдыха в сравнении с прошлым годом выросла на 8%.