Президента Союза зернопереработчиков Алтая Валерия Гачмана могут признать банкротом. Иск в краевой арбитраж накануне подал предприниматель Сергей Маслов, бывший бизнес-компаньон Гачман. Несколько лет они судились по поводу Коротоякского элеватора – одного из крупнейших в регионе предприятия по переработке зерна. В итоге Гачман проиграл.

Иск от Маслова был зарегистрирован 2 февраля. В качестве третьих лиц заявлены Управление Росреестра по Алтайскому краю и ассоциация арбитражных управляющих "Евразия". Дата ближайшего заседания, как и размер исковых требований, неизвестны.

Как рассказал Сергей Маслов amic.ru, уже прошел год с момента решения Арбитражного апелляционного суда. Он отказал Гачману в его требованиях и постановил взыскать часть судебных затрат. "Но Гачман по каким-то причинам не торопится выплачивать издержки, которые мы продолжаем с него взыскивать, за выигранные у него во всех инстанциях суды. А это уже многомиллионные суммы", – уточнил Маслов.

Дозвониться до Валерия Гачмана на момент подготовки материала не удалось. Редакция amic.ru подготовила письменный запрос.

По данным инсайдеров, финансовые проблемы у президента Союза зернопереработчиков Алтая связаны с неустойчивым положением его главного актива – Табунского элеватора. Одной из причин этого якобы стали налоговые недоимки на десятки миллионов рублей, выявленные в ходе проверки. К тому же данное акционерное общество чрезмерно закредитовано, утверждают источники amic.ru. Кроме того, еще в феврале прошлого года началась процедура банкротства подконтрольного Гачману АО "Краснощековское ХПП". Еще ранее бизнесмен выставил на продажу свой ресторан Cafe de lafe.

Напомним, в июле 2020 года Арбитражный суд Западно-Сибирского округа в Тюмени поставил точку в споре Валерия Гачмана и Сергея Маслова, которые когда-то совместно занимались агробизнесом. Гачман с 2018 года требовал признать за собой право собственности на АО "Коротоякский элеватор". Бизнесмен утверждал, что еще в нулевые заключил договор, по которому он выкупил акции элеватора за 16 тысяч рублей. Причем в рассрочку на 15 лет. Маслов в ответ заявил, что документ фиктивный, и сделки не было.

Несмотря на победу в суде первой инстанции, далее Гачман уступил в апелляции, а затем – и в кассации. Его противники по экономическому спору намерены добиться возбуждения уголовного дела против бизнесмена, так как полагают, что Гачман сфальсифицировал доказательства. Речь идет о статье "Покушение на мошенничество".