Названа предварительная версия причины возгорания фуры в Алтайском крае

Грузовик Mercedes-Benz-814 сгорел в Первомайском районе рядом с ЗАТО Сибирский, сообщили amic.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Сообщение о возгорании на 183-м километре Чуйского тракта поступило в оперативные службы в 13:30. К месту происшествия направили две автоцистерны от пожарных частей № 29 и № 30.

На момент прибытия спасателей фура 1996 года выпуска была охвачена пламенем на площади 24 кв. метра. Усилиями шести человек личного состава пожар ликвидировали в 14:02.

Огонь практически полностью уничтожил кабину и повредил кузов. По предварительным данным, причиной возгорания послужила неисправность систем и механизмов транспортного средства.

Ранее amic.ru писал, что горящий грузовой автомобиль запечатлели на видео.