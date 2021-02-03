Водителям Алтайского края советуют отказаться от дальних поездок

На дорогах Алтайского края 3 февраля в вечернее время наблюдается тяжелая обстановка: мокрый снег, метель, снежные заносы, гололедица. 4 февраля, по прогнозу синоптиков, будет не легче.

В связи с этим региональная Госинспекция обратилась к населению с призывами по возможности отказаться от загородных поездок.

"Наиболее неблагоприятная обстановка может сложиться на федеральной трассе Р-256 "Чуйский тракт"(в Первомайском, Косихинском и Зональном районах) и А-322 (в Рубцовском и Поспелихинском районах), а также на дорогах местного значения в Заринском, Залесовском, Змеиногорском, Краснощековском, Третьяковском и Курьинском районах", — уточнили в ГИБДД.

Тем же, кто все-таки на свой страх и риск выехал за пределы населенного пункта во время мороза, следует помнить номера телефонов, по которым можно позвонить в случае возникновения опасной для жизни ситуации.

Вот контакты дежурных региональных диспетчерских служб:

КГКУ "Алтайавтодор": (3852) 36-31-69, 8-800-222-3169;

ФКУ Упрдор "Алтай": (3852) 63-14-59;

ГУ МЧС: (3852) 20-26-10;

УГИБДД: (3852) 39-35-86.