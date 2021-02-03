Полноценное "Евровидение" снова не состоится

Песенный конкурс "Евровидение" в 2021 году не состоится в привычном формате. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу мероприятия.

Сейчас организаторы рассматривают три сценария проведения конкурса. Окончательное решение они примут в ближайшие дни. При этом отмечается, что "Евровидение" однозначно вернется в мае этого года.

Напомним, в 2020 году "Евровидение" не состоялось из-за пандемии коронавируса и отмены массовых мероприятий. От России тогда должен был выступить Илья Прусикин с группой Little Big.

Участие в 2021 году подтвердила 41 страна — так изначально планировалось и в 2020-м. По условиям конкурса страны могут выбрать нового артиста либо оставить того, кто был заявлен в прошлом году.