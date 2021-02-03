В Алтайском крае осудят мужчину, который наставил пистолет на полицейского

В Заринске будут судить 36-летнего мужчину, который применил насилие против сотрудника полиции. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

В декабрьский вечер 2020 года правоохранителей вызвали в один из домов города из-за того, что горожанин сильно шумел. Пьяного нарушителя решили доставить в дежурную часть для дальнейшего разбирательства. Однако в ответ мужчина начал оскорблять полицейского, а затем направил в его сторону пневматический пистолет.

В отношении подозреваемого завели уголовное дело по статье "Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей". Материалы дела направили в суд.