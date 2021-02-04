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"Для нас это абсурд": алтайские врачи об отмене обязательного третьего УЗИ для беременных

, ИА "Амител", Татьяна Труфанова
По словам акушеров-гинекологов, чуть ли не каждая беременность проходит с осложнениями и требует многократной УЗИ-диагностики
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

С 2021 года в России изменилось наблюдение за беременными. Новшеств множество, но самое серьезное из них связано с отменой третьего ультразвукового исследования (УЗИ). Раньше это УЗИ бесплатно делали всем будущим мамам на 30-34 неделе беременности. С нового года исследование проводят, только если есть данные, что здоровью ребенка или женщины есть угроза. Акушеры-гинекологи в Алтайском крае удивлены нововведениями и считают, что отменять эту процедуру нельзя, так как она позволяет вовремя выявить патологии и оказать помощь. В ситуации разбирался amic.ru.

Чтобы было как за границей?

В последние 19 лет в России всем женщинам во время беременности назначали три обязательных ультразвуковых исследования (в 90-е годы назначалось одно УЗИ – на 23-24 неделе беременности, а до этого такие исследования вообще не проводили, – прим. ред.).

Трехкратное УЗИ было регламентировано приказами Минздрава России от 2000, 2003, 2009 и 2012 годов. В последнем приказе министерства, вышедшем в октябре 2020 года, есть информация только о проведении двух ультразвуковых исследований: первое – на 11-14 неделе беременности, второе – на 19-21 неделе, рассказала amic.ru доктор медицинских наук, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии Алтайского государственного медицинского университета Ольга Ремнева.

"Третье УЗИ есть в клинических рекомендациях Минздрава на тему "Нормальная беременность". Там указано, что третий скрининг показан женщинам групп высокого акушерского и перинатального риска", – поясняет Ремнева.

По ее словам, в большинстве стран УЗИ-скрининг на 30-34 неделе "не проводится в связи с отсутствием доказательств улучшения исходов для плода от его проведения".

"Министерство здравоохранения России, следуя рекомендациям ведущих специалистов Российского общества акушеров-гинекологов и логичным протоколам европейских и всемирных врачебных ассоциаций, провело коррекцию регламента обязательных обследований", – объясняет собеседница.

Заведующая кафедрой акушерства и гинекологии уверена, что новые правила Минздрава беременным не навредят: ведь если врач заподозрит какие-то патологии, он обязательно назначит УЗИ, и никто ему в этом мешать не будет, подчеркивает эксперт.

Выявили порок только на третьем скрининге

Коллеги Ремневой, акушеры-гинекологи барнаульских женских консультаций, с решением Минздрава в корне не согласны. По их мнению, абсолютное большинство будущих мам имеют осложнения при беременности, поэтому три скрининга необходимы всем женщинам без исключения. "Для нас это нововведение – абсурд. Мы к нему так и относимся, – сказал amic.ru один из врачей на условиях анонимности. – Я даже не рассказываю своим пациенткам, что третье обязательное УЗИ отменили, потому что в нашей женской консультации будут направлять беременных на три УЗИ. Мое руководство мне этого не запрещало. Минздрав Алтайского края тоже пока не выступал с ограничениями".

По словам специалистов, именно третье УЗИ позволяет выявить множество патологий плода с поздней манифестацией (то есть они поздно проявляются, – прим. редакции) и вовремя оказать помощь малышу и маме.

"Это патологии сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, нервной системы, мочевыделительной системы и так далее, – рассказывает акушер-гинеколог Марина. – И, например, если мы выявили проблемы с сердцем у плода, то мы направляем женщину рожать в Москву в центр имени Кулакова или в Новосибирск в центр имени Мешалкина, где умеют справляться с такими патологиями у новорожденных. Если у мамы и ребенка резус-конфликт, у младенца может развиться гемолитическая болезнь, и мы делаем внутриутробное переливание крови. Если у женщины сахарный диабет и у плода возникает фетопатия, эндокринолог корректирует терапию женщины. Если у беременной декомпенсированная фетоплацентарная недостаточность, мы принимаем решение о преждевременном родоразрешении, чтобы ребенок не погиб в утробе матери. Каждая из этих патологий может быть выявлена на третьем скрининге".

Акушер Галина рассказала amic.ru, что совсем недавно именно третье УЗИ беременной пациентки позволило обнаружить гидронефроз почки плода. "Ни на первом, ни на втором скрининге ничего не нашли. Поводов для беспокойства не было. А на третьем – выявили, и позже, на 36-й неделе увидели, что сформировался врожденный порок", – рассказывает врач и подчеркивает, что подобных примеров множество.

Практически все гинекологи, с которыми поговорил amic.ru, собираются назначать своим пациенткам третий скрининг независимо от показаний. Тем более что при желании такие показания можно найти. Но больше всего врачей возмущает то, что Минздрав России никак не объяснил причину отмены третьего УЗИ (по крайней мере, рядовым специалистам аргументы чиновников неизвестны). А потому возникает ощущение, что никаких обоснований у этого решения нет.

Даешь УЗИ ежемесячно!

Будущих мам решение об отмене третьего УЗИ тоже встревожило. Эту тему эмоционально обсуждают на форумах для беременных. Женщины растеряны и единственной причиной такого решения видят то, что государство решило в очередной раз сэкономить на здоровье своих граждан, причем самой беззащитной категории – новорожденных.

Дамы готовы "приступом брать врача" и требовать назначения УЗИ на последних сроках беременности.

"Возможно, это исследование и на самом деле мне ничего не даст. Но с двумя другими детьми я делала УЗИ. И если я сейчас его не пройду, мне будет очень тревожно. В общем, сделаю, чтобы лишний раз не нервничать", – объясняет свою позицию Оксана К.

"Однозначно буду делать третье УЗИ. Я так и не поняла, почему его отменили. Никакие аргументы, которые видела, меня не переубедили. Тем более что заранее нигде эта тема не обсуждалась", – негодует Елена С.

"Я морально не готова пропустить третье УЗИ. Как снег на голову эта новость. Пойду в частную клинику, если что", – решительно говорит Вероника Я.

Женщины признаются, что если этой процедуры не будет, они будут волноваться за здоровье малыша. Некоторые рассказывают, что за время беременности делают не то что три, а гораздо больше ультразвуковых исследований. Причем не всегда – по назначению врача. Кто-то почти каждый месяц бегает в частные клиники на платный скрининг, причем осознавая, что частое проведение этих процедур нежелательно для малыша.

Клинический психолог, эксперт в области материнства Лариса Свиридова считает, что такая повышенная тревожность будущих мам связана с тем, что их приучили максимально контролировать свою жизнь: "Долгое время женщинам навязывали мысль, что все в их силах, и все нужно держать под контролем: когда захотите рожать, тогда и родите, вплоть до того, что захотите здорового ребенка – получите здорового. И в качестве одного из инструментов контроля было выбрано УЗИ. Женщины говорят: "Мне не жалко ни времени, ни денег, лишь бы быть уверенной". Конечно, когда их приучили к такому контролю, а потом взяли и убрали третье УЗИ, не сказав, что это не плохо, женщин это тревожит".

Поэтому, по мнению психолога, даже если врач не будет назначать беременным третье УЗИ, они действительно будут ходить в платные клиники, просто чтобы успокоить себя.

Кому от отмены УЗИ хорошо будет

Можем предположить, что польза от отмены третьего УЗИ будет медцентрам, в которых проводят платные ультразвуковые исследования: они хорошо заработают на этих процедурах.

В клиниках Барнаула стоимость исследования на поздних сроках беременности варьируется от 1000 до 2000 рублей. Причем в краевом перинатальном центре "Дар" (куда привозят беременных со всего края, и многие просто не знают, куда еще могут обратиться, так как не ориентируются в городе) третье УЗИ одно из самых дорогих – 1800 рублей.

Автор:
Татьяна Труфанова корреспондент

Комментарии

4.02.2021 08:35
- гость -

Будут ходить в платную клинику, которая по случайным обстоятельствам принадлежит депутату из всем известной партии.

4.02.2021 08:58
ПЕТР

"Народосбережение" должно быть экономным...

4.02.2021 09:24
- гость -

По их мнению, абсолютное большинство будущих мам имеют осложнения при беременности.
---------
21 век на дворе. А медицина патологии отлавливает только на поздних сроках.... Жесть просто....

4.02.2021 09:26
- гость -

Если нет показаний, незачем лишний раз делать УЗИ!

4.02.2021 09:35
- гость -

Ультразвуком камни в почках дробят.
Каково воздействие на эмбрион на ранних сроках?

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