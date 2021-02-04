Синоптики рассказали, каким будет февраль в Алтайском крае

В феврале в Алтайский край придет потепление, которое будет сопровождаться осадками. Среднемесячная температура по краю будет на несколько градусов выше нормы.

"Если в первые два дня февраля районы Алтайского края находились под влиянием сибирского антициклона, с которым отмечалась спокойная, без существенных осадков и умеренно морозная погода, то в дальнейшем серия североатлантических циклонов, смещающихся на восток через Западную Сибирь, принесет на территорию края потепление", – рассказали в региональном ЦГМС.

Среднемесячная температура составит примерно -11...-14 градусов, что выше нормы на 2-3 градуса. Количество осадков прогнозируется около нормы (10-44 мм). Снег ожидается в большинстве дней первой половины и в последней пятидневке месяца.