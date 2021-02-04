Геолокация телефона в России может перестать быть тайной

Министерство цифрового развития предложило исключить данные о местонахождении мобильного телефона из-под действия нормы о тайне связи. Как объясняют в ведомстве, это сделано по поручению президента доработать законодательство для быстрого поиска пропавших без вести.
Как пишет РИА Новости, сейчас операторы связи могут предоставить служебную информацию, которая включает координаты абонентских устройств пропавших граждан, однако эти сведения являются тайной. Из-за чего органы, которые занимаются оперативно-разыскной деятельностью, не всегда могут быстро получить нужные данные – им необходимо дожидаться решения суда.
При этом представитель министерства отметил, что поправка не нарушит закон о персональных данных, поскольку координаты местонахождения к ним не относятся. Сейчас законопроект направлен на рассмотрение в соответствующие федеральные органы.
Комментарии
У нас за взятки легко можно получить доступ к "секретной" информации. Сомневаюсь этот закон будет принят, так как он против взяточников.
Если написано, что местонахождение мобильного телефона нужно для быстрого поиска пропавших людей - не верь этому! В полицейском государстве наплевать на пропавших - им нужны данные на граждан, противников режима - не зомбированных, желательно минуя суд...
Можно я залезу со своей конспирологией? Массовое чипирование, неотключаемый ГЛОНАСС в чипе....Может к этому готовит нас МинЦифры?
им нужны данные на граждан, противников режима - не зомбированных, желательно минуя суд
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На сегодняшний день государство (бандиты) и так без суда могут получить всю информацию.
4.02.2021 11:13
- гость -
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Гость, в Вашей параллельной реальности есть государство, где НЕ МОГУТ без суда получить всю информацию?Почему на основании этого делается знак равенства между словами "бандит" и "государство"?
Нет, ну если Ваши убеждения близки к анархизмк, тогда вопрос снимается сразу.
неотключаемый ГЛОНАСС в чипе
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А вы думайте сегодня установленные на вашем телефоне яндекс браузер не передаёт ваше местонахождение лицам в смешных шапках? Да и глонасс не нужен. Выньте из телефона сим карты, отключите GPS и глонасс и запустите "яндекс такси" И о боже ваше местонахождение вычислили по wifi точкам с точностью до 20 метров. Глупо думать, что эта информация не покинет вашего телефона.
Вообще тиктокеры, твитерреры, фейсбукеры и прочие жители интернет-заповедников изучали историю в школе? Просто если бы изучали осознанно, не возникало бы много распространенных штампов относительно роли государства в управлении своим населением.
4.02.2021 11:20
- гость -
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Ну Wi-Fi пока просто мало. Но наверно цель на будущее ставится охватить аналогом Wi-Fi ЛЮБОЕ окружение населения государства. При чем бесплатным.А для поддержки стабильной магистрализации распространения глобальной сети будут вкладывать наши налоги. Зато инет будет халявный. Ну вот наванговал немного...
У меня телефон отключенный, а если аккумулятор вытащу фик вам, а не геолокация.
Срочно выдать любителю аквадискотек айфон, будем знать куда на дискотеку сходить.
По геолокации телефона поймали чеченца, который дубасил ОМОН, Путин под впечатлением как легко поймали.
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«Ибо нет ничего тайного, что не сделалось бы явным,
ни сокровенного, что не сделалось бы известным
и не обнаружилось бы»...
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Евангелия от Марка (гл. 4, ст. 22) , от Луки (гл. 8, ст. 17)
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Срочно выдать любителю аквадискотек айфон
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Этот дед не умеет им пользоваться. Он только проводным телефоном может и отчёты в папках листать.
Этот дед не умеет им пользоваться.
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Пускай просто включенный будет.
Дудаева по телефону вычислили и ракету пустили, поэтому Путин боится сотика.
Пускай просто включенный будет.
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Да какой толк от айфона бункере? Он же там "ловить" не будет!
Так геолокация- тайна? Так вроде бы сам всем приложениям даёшь разрешение эту тайною использовать? Отключил GPS/Глонасс/Baidou? А триангуляцию не отключишь, хоть убейся.
И да- доступ к геолокации помогло бы находить людей, кабы некоторые из этих людей не были бы похищены, а значит, телефон у них отнят и уничтожен...
Интересно, когда мошенник из зоны по телефону разводит лоха на бабки, никогда найти не могут, откуда телефон звонил
12:29, коррупция, сэр.
Судя по коментариям собралась группа у каторых мордачка в пуху
4.02.2021 11:47
- гость -
У Дудая не сотик был а спутниковый телефон