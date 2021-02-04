Геолокация телефона в России может перестать быть тайной

Министерство цифрового развития предложило исключить данные о местонахождении мобильного телефона из-под действия нормы о тайне связи. Как объясняют в ведомстве, это сделано по поручению президента доработать законодательство для быстрого поиска пропавших без вести.

Как пишет РИА Новости, сейчас операторы связи могут предоставить служебную информацию, которая включает координаты абонентских устройств пропавших граждан, однако эти сведения являются тайной. Из-за чего органы, которые занимаются оперативно-разыскной деятельностью, не всегда могут быстро получить нужные данные – им необходимо дожидаться решения суда.

При этом представитель министерства отметил, что поправка не нарушит закон о персональных данных, поскольку координаты местонахождения к ним не относятся. Сейчас законопроект направлен на рассмотрение в соответствующие федеральные органы.