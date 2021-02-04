Россиян вновь начнут штрафовать за неуплату услуг ЖКХ

Срок постановления правительства РФ, которое накладывало мораторий на начисление пеней за неуплату услуг ЖКХ, истек 1 января. Таким образом, уже в феврале россияне вновь начнут получать штрафы. Об этом со ссылкой на замглавы Минстроя Максима Егорова пишут "Известия".

Чиновник подчеркнул, что предоставление коммунальных услуг и расчеты будут производиться без послаблений, то есть по действующему жилищному законодательству.

Напомним, мораторий на пени по ЖКУ российское правительство ввело в начале апреля 2020 года – в качестве поддержки населения в период пандемии коронавируса. Соответствующий документ подписал премьер Михаил Мишустин. Этим же постановлением запрещалось временное ограничение неплательщикам доступа к услугам.