Россиян вновь начнут штрафовать за неуплату услуг ЖКХ

Срок постановления правительства РФ, которое накладывало мораторий на начисление пеней за неуплату услуг ЖКХ, истек 1 января. Таким образом, уже в феврале россияне вновь начнут получать штрафы. Об этом со ссылкой на замглавы Минстроя Максима Егорова пишут "Известия".
Чиновник подчеркнул, что предоставление коммунальных услуг и расчеты будут производиться без послаблений, то есть по действующему жилищному законодательству.
Напомним, мораторий на пени по ЖКУ российское правительство ввело в начале апреля 2020 года – в качестве поддержки населения в период пандемии коронавируса. Соответствующий документ подписал премьер Михаил Мишустин. Этим же постановлением запрещалось временное ограничение неплательщикам доступа к услугам.
Комментарии
А какого лешия вы каждый год тарифы повышаете? За 18 лет ЖКХ в 15-20 раз выросло.
Деньги по ЖКХ через банк Кривоногих идут, еще и процент накручивают к оплате.
А какого лешия вы каждый год тарифы повышаете? За 18 лет ЖКХ в 15-20 раз выросло.
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Вы на митинг ходили? Если нет, то чего спрашивайте? У нас страну захватили бандиты и тянут деньги с населения.
Пенсия будет 8фев. Сразу оплатишь ЖКХ 6тыс.(с телефоном и светом-но от телефона и света отказаться тоже не возможно), останется от пенсии 6 тыс. И это до 8 марта. Главное купить таблетки, зубную пасту, стиральный порошок, мыло, маски. Что останется на питание? Про одежду, обувь, бытовую технику, ремонт в квартире-вообще даже не мечтаем!
У нас страну захватили бандиты
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Это уже в 1999 году понятно было когда жилые дома взрывали по стране. Сами чекисты в этом признались(Литвиненко).
4.02.2021 11:42
Гость
"Пенсия будет 8фев..."
Пенсия будет 13 февраля, а на осталось 300 руб. ЖКХ - 4 000, лекарства 4000 (стоимость повышаются кажется еженедельно...) необходимые продукты и десять дней "живи радуйся"!!!
4.02.2021 11:42
Гость
все рассчитано! главное - продолжительность жизни, а не ее качество(
Это уже в 1999 году понятно было когда жилые дома взрывали по стране. Сами чекисты в этом признались
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Тогда в это верилось слабо. Сегодня же бандиты убивают и как в 37 садят невиновных в тюрьмы. Обычных граждан избивают и пытают, а потом устраивают суда с клоунами и опять требуют денег с граждан.
4.02.2021 12:20
- гость -
это про страну 404 пишешь?
да кому ты нужен,зачем тебя убивать, сам отойдешь и даже потомства не оставишь.
Жулики, когда надо ввели, когда невыгодно отменили.
4.02.2021 12:20
- гость -
вас сажать мало. я бы всех, кто митингует за иностранного агента гражданства лишал. и за 101й километр от границы