Почти 40 алтайских отелей готовы принять болельщиков этапа Кубка мира по гребле

Список мест размещения, которые смогут принять болельщиков этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ, опубликовали на сайте соревнований. В перечень попали 39 гостиниц, санаториев и загородных клубов.

Все площадки расположены в Барнауле, Новоалтайске и Первомайском районе. В их числе и единственная в краевой столице гостиница уровня "четыре звезды" – "Центральная". В перечень попали отели, которые прошли аудит ассоциации "Алтайское гостеприимство" и краевого управления по развитию туризма и курортной деятельности, сообщают в "Алтайтурцентре".

Напомним, второй этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ пройдет на гребном канале в Барнауле с 20 по 23 мая. Ожидается, что на эти соревнования съедутся порядка 20 тысяч человек из 50 стран мира.