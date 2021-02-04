Бийские ученые разрабатывают прибор для сбора лунного грунта

Ученые Бийского технологического института занимаются разработкой аппарата ультразвукового бурения космических объектов. Благодаря технике на астрономических телах можно будет искать воду и другие вещества.

Проект разрабатывается совместно с Харбинским институтом в Китае. Специалисты из Поднебесной предъявили множество требований к аппарату. В первую очередь забор пробы обязан проводиться таким образом, чтобы не нагреть сам грунт. В противном случае от высоких температур вода, которая содержится в породе, испарится, и исследование состава окажется бесполезным. Аппарат также не может использовать ударный способ бурения, так как в условиях малой гравитации он может просто оттолкнуться и пропасть в космосе.

Сейчас в учебном заведении идет обучение по специальности "Мехатроника и робототехника". В институте уверены, что такие знания будут востребованы в будущем.

"Когда мы только открывали эту специальность, над нами откровенно смеялись. – Какая робототехника в Бийске? – Но мы-то знаем, что наши выпускники будут на вес золота. А ведь когда-то так же говорили о светящихся стеклокомпозитных опорах! Тоже смеялись, спрашивали: кому они будут нужны. А оказалось, нужны не только в Бийске, но и по всей России, и за рубежом", – рассказал директор БТИ Максим Ленский "Бийскому рабочему".

Руководство вуза считает, что подобные технологии будут востребованы в оборонной промышленности, где существуют опасные для людей зоны, а также в фармацевтике, где врачи сейчас вынуждены работать в стерильной зоне.