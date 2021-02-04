За минувшие сутки в России скончался еще 521 пациент с подтвержденным COVID-19. Общее число зарегистрированных летальных исходов достигло 75 205, сообщает федеральный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

Всего в стране выявили 16 714 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных достигло 3 917 918 человек. Первое место по суточному приросту занимает Москва (+2095), второе – Санкт-Петербург (+1571), третье – Московская область (+831). Алтайский край, в котором на 4 февраля зарегистрировали 180 случаев заражения COVDI-19, расположился на 28-й позиции по стране.

Из больниц выписали 24 546 человек, всего выздоровели 3 389 913 жителей страны.