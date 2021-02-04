Барнаульца осудят за удар по шее полицейскому

Жителя Барнаула осудят за применение насилия в отношение полиции. По данным следствия, мужчина нанес один удар рукой в область шеи правоохранителя.

Как пишет пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю, вечером в декабре 2020 года барнаульца доставили в дежурную часть отдела полиции для разбирательства по сообщению о совершении административного правонарушения.

В ходе досмотра сотрудником полиции мужчина начал оскорблять должностное лицо нецензурной бранью, а после один раз ударил его в область шеи, причинив физическую боль.

Следователи собрали достаточные доказательства и передали дело по ст. 318 УК РФ ("Применение в отношении представителя власти с исполнением им своих должностных обязанностей") в суд.