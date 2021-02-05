Остановку и стоянку автомобилей ограничат на двух участках в Барнауле

Остановку и стоянку автомобилей ограничат на улице Молодежной и проезде Канатном в Барнауле. Соответствующие дорожные знаки установят с 22 февраля, сообщает пресс-служба мэрии.

"В целях беспрепятственного прохождения снегоуборочной техники с 22 февраля 2021 года будут выполняться работы по установке дорожных знаков, ограничивающих остановку и стоянку транспортных средств в ночное время, на нечетной стороне ул. Молодежной, от пр-та Ленина до строения № 7 по ул. Молодежной", — говорится в сообщении.

Отмечается, что такие же ограничения могут ввести и на дополнительных участках краевой столицы, если при уборке снега возникнут трудности.

Кроме того, с 22 февраля дорожные знаки, ограничивающие остановки и стоянку транспорта, также установят на четной стороне проезда Канатного — от ул. Нагорной до здания № 83 к3 по проезду Канатному. На этом участке ограничения будут действовать на постоянной основе.