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"Спичечный коробок". Почему архитекторы Барнаула "забраковали" ЖК в историческом центре

, ИА "Амител"
Дом презентовали как элитный, но эксперты сочли, что он не соответствуют этому статусу
Проект ЖК на ул. Пролетарской, 80 / Фото: предоставлено архитектурной мастерской 'Классика'

Проект ЖК на ул. Пролетарской, 80 / Фото: предоставлено архитектурной мастерской "Классика"

Барнаульские архитекторы на градостроительном совете "разнесли" проект жилого комплекса на ул. Пролетарской. По мнению экспертов, дом невыразительный и никак не учитывает сложившуюся застройку. Но у автора эскиза – архитектора Александра Деринга – иное мнение: он уверен, что проект получился элегантным и аккуратным, и менять его специалист не будет.

"Спичечный коробок"

На ул. Пролетарской, 80, мастерская "Классика" (ею и руководит Александр Деринг) предлагает построить восьмиэтажный элитный дом с кирпичными фасадами темно-коричневого цвета. В ЖК запроектировано 84 квартиры ("двушки", "трешки", "четырешки") и 54 машино-места в подземном и гостевом паркингах. Однако члены градсовета посчитали, что объект никак не дотягивает до статуса элитного.

"Архитектура фасадов не выразительная, хотя предложенный материал отделки фасадов (керамический кирпич) с хорошей текстурой и цветом, но не более", – сообщает в своем аккаунте в Facebook депутат и член градсовета Евгений Носенко.

Также он отмечает, что в проекте заложено мало парковок, недостаточно и озеленения рядом с домом. Но главная претензия – к размеру проекта:

"Объект (здание) слишком мал для такого места в центре города. Причина понятна: заказчик (строительная фирма "СОК", – прим. ред.) хочет "впихнуть" дом в ограниченный и предельно минимальный земельный участок, не решив комплексно вопрос застройки путем приобретения соседних земельных участков, ссылаясь на неудачные попытки договориться с жителями. При этом именитому архитектору Дерингу ставится задача сформировать качественный проект, что, на мой взгляд, невозможно без объединения всех земельных участков в единый и проектирования крупного жилого дома".

Архитектор Сергей Боженко отметил, что члены градсовета ждали интересного решения на этом участке, а получили "спичечный коробок".

"Этот квартал примыкает к историческому центру города. И мне бы хотелось, чтобы автор деликатнее отнесся к участку и проектированию. Несмотря на контрастность цветового решения фасада, мы видим в исторической зоне города параллелепипед. Это просто спичечный коробок, который невыразителен по своей пластике. Мы ждали более интересное здание, а не силуэт типовой девятиэтажки", – цитирует Боженко ИА "Толк".

"Ненужный диалог"

Однако Александр Деринг мнения коллег не разделяет. Корреспонденту amic.ru он сообщил, что специалисты мастерской "Классика" готовы решить некоторые юридические и правовые вопросы, связанные с проектом, но внешний облик здания они менять не будут.

"Что касается художественного образа и подхода – это наше персональное мнение. Оно может не совпадать с мнением других. Мы понимаем и работаем с исторической средой. На совете выступал главный специалист Алтайохранкультуры (Анна Ситникова, – прим. ред.), и она сказала, что у нас правильный подход. Мы сделали фоновый, рядовой дом, элегантный, аккуратный, который не противоречит, не вступает в ненужный диалог с памятниками архитектуры. Тем более что это здание мало просматривается со всех сторон, оно находится внутри квартала, оно не угловое, не формирует концепцию. Звучащие требования к каким-то силуэтам, башенкам, мы их не понимаем и не принимаем, я таких изменений вносить не буду", – говорит архитектор.

Он уверен, что в микрорайоне (ограниченном пр. Ленина, Социалистическим, ул. Партизанской и Пролетарской) и так постепенно формуется квартальная застройка: справа и слева от этого объекта можно будет возвести еще несколько домов. Чтобы построить квартал сразу, выкупив все вакантные участки, нужна помощь властей. Пока ее нет.

"Если требуют квартальную застройку, то нужны специалисты, которые должны разработать приемы, принципы застройки, как реконструировать такие кварталы. Это работа аналитическая, планировочная, она не делается так просто. Это вопросы к Главархитектуре (Комитету по строительству, архитектуре и развитию Барнаула, – прим. ред.), к власти. Им нужно заниматься. Почему заказчики должны такие вопросы проплачивать?" – убежден Александр Деринг.

По итогу градсовета проект дома на ул. Пролетарской, 80, решено отправить на доработку. Авторам рекомендовали учесть сложившуюся застройку, проработать вопрос комплексно и уделить больше внимания озеленению территории. Но Деринг напомнил, что это лишь рекомендации, а не требования.

"Совет носит рекомендательный характер, посмотрим, что будет на повторном заседании. Но я не собираюсь что-то радикально менять", – отмечает руководитель "Классики".

Автор:
Алёна Жукова журналист (7-385-2) 59-44-66

Комментарии

5.02.2021 15:06
гость

А где это? Дубльгис не знает такого адреса.

5.02.2021 15:14
- гость -

кто то хочет денег а кто то не хочет платить

5.02.2021 15:23
- гость -

Нормальный дом, нефиг лепить там огромные выкрутасы

5.02.2021 15:24
- гость -

Таких домов в индустриальном районе как собак не резанных, и по фасаду гораздо элитнее будет. Свозите туда Деринга пожалуйста

5.02.2021 15:46
Сергей

"..84 квартиры и 54 машиноместа ..." и это мало машиномест для депутат и член градсовета Евгений Носенко ?Посмотрите высотки по 16 этажей и 350 квартир на Ускова). А домик симпатичный, простенький, малоэтажный. То что нужно. Чем то напомнил домики "Брусники" Европейский берег в НСК

5.02.2021 16:02
Местный

Какой он симпатичный?! Да это коробка - панельки....решили не заморачиваться и денег не тратить на строительство.
И после такого проекта в центре Деринг просто должен потерять слово на градсовете. Потому как все его бывшие претензии строились на высоком вкусе! Сколько проектов лично Деринг зарезал не градсовете, которые просто не сравнимы с этим......

5.02.2021 16:08
1

8-ми этажная хрущевка. В чем элитность? Где индивидуальный стиль хотя бы? Зарабатывание денег на понторезах, считающих себя элитой и сами себя в элиту назначенные.

5.02.2021 16:12
Шатал Труба

Ржу не могу, прекрасно впишется, между двух двухэтажных деревянных избушек. Рядом здание прокуратуры построят, ляпота.

5.02.2021 16:31
- гость -

Элита у нас и в двушках живёт, надо же....

5.02.2021 16:55
gorca

Дом похож на деревенский половик.

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