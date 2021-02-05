"Спичечный коробок". Почему архитекторы Барнаула "забраковали" ЖК в историческом центре

Барнаульские архитекторы на градостроительном совете "разнесли" проект жилого комплекса на ул. Пролетарской. По мнению экспертов, дом невыразительный и никак не учитывает сложившуюся застройку. Но у автора эскиза – архитектора Александра Деринга – иное мнение: он уверен, что проект получился элегантным и аккуратным, и менять его специалист не будет.

"Спичечный коробок"

На ул. Пролетарской, 80, мастерская "Классика" (ею и руководит Александр Деринг) предлагает построить восьмиэтажный элитный дом с кирпичными фасадами темно-коричневого цвета. В ЖК запроектировано 84 квартиры ("двушки", "трешки", "четырешки") и 54 машино-места в подземном и гостевом паркингах. Однако члены градсовета посчитали, что объект никак не дотягивает до статуса элитного.

"Архитектура фасадов не выразительная, хотя предложенный материал отделки фасадов (керамический кирпич) с хорошей текстурой и цветом, но не более", – сообщает в своем аккаунте в Facebook депутат и член градсовета Евгений Носенко.

Также он отмечает, что в проекте заложено мало парковок, недостаточно и озеленения рядом с домом. Но главная претензия – к размеру проекта:

"Объект (здание) слишком мал для такого места в центре города. Причина понятна: заказчик (строительная фирма "СОК", – прим. ред.) хочет "впихнуть" дом в ограниченный и предельно минимальный земельный участок, не решив комплексно вопрос застройки путем приобретения соседних земельных участков, ссылаясь на неудачные попытки договориться с жителями. При этом именитому архитектору Дерингу ставится задача сформировать качественный проект, что, на мой взгляд, невозможно без объединения всех земельных участков в единый и проектирования крупного жилого дома".

Архитектор Сергей Боженко отметил, что члены градсовета ждали интересного решения на этом участке, а получили "спичечный коробок".

"Этот квартал примыкает к историческому центру города. И мне бы хотелось, чтобы автор деликатнее отнесся к участку и проектированию. Несмотря на контрастность цветового решения фасада, мы видим в исторической зоне города параллелепипед. Это просто спичечный коробок, который невыразителен по своей пластике. Мы ждали более интересное здание, а не силуэт типовой девятиэтажки", – цитирует Боженко ИА "Толк".

"Ненужный диалог"

Однако Александр Деринг мнения коллег не разделяет. Корреспонденту amic.ru он сообщил, что специалисты мастерской "Классика" готовы решить некоторые юридические и правовые вопросы, связанные с проектом, но внешний облик здания они менять не будут.

"Что касается художественного образа и подхода – это наше персональное мнение. Оно может не совпадать с мнением других. Мы понимаем и работаем с исторической средой. На совете выступал главный специалист Алтайохранкультуры (Анна Ситникова, – прим. ред.), и она сказала, что у нас правильный подход. Мы сделали фоновый, рядовой дом, элегантный, аккуратный, который не противоречит, не вступает в ненужный диалог с памятниками архитектуры. Тем более что это здание мало просматривается со всех сторон, оно находится внутри квартала, оно не угловое, не формирует концепцию. Звучащие требования к каким-то силуэтам, башенкам, мы их не понимаем и не принимаем, я таких изменений вносить не буду", – говорит архитектор.

Он уверен, что в микрорайоне (ограниченном пр. Ленина, Социалистическим, ул. Партизанской и Пролетарской) и так постепенно формуется квартальная застройка: справа и слева от этого объекта можно будет возвести еще несколько домов. Чтобы построить квартал сразу, выкупив все вакантные участки, нужна помощь властей. Пока ее нет.

"Если требуют квартальную застройку, то нужны специалисты, которые должны разработать приемы, принципы застройки, как реконструировать такие кварталы. Это работа аналитическая, планировочная, она не делается так просто. Это вопросы к Главархитектуре (Комитету по строительству, архитектуре и развитию Барнаула, – прим. ред.), к власти. Им нужно заниматься. Почему заказчики должны такие вопросы проплачивать?" – убежден Александр Деринг.

По итогу градсовета проект дома на ул. Пролетарской, 80, решено отправить на доработку. Авторам рекомендовали учесть сложившуюся застройку, проработать вопрос комплексно и уделить больше внимания озеленению территории. Но Деринг напомнил, что это лишь рекомендации, а не требования.

"Совет носит рекомендательный характер, посмотрим, что будет на повторном заседании. Но я не собираюсь что-то радикально менять", – отмечает руководитель "Классики".