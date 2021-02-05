Житель Алтайского края украл мясные деликатесы из магазина на 20 тысяч рублей

Директор продуктового магазина в Бийске обратилась в полицию с заявлением о краже. По словам женщины, с прилавка похитили свиную рульку, копченые колбасы, мясо и сыр почти на 20 тысяч рублей.

Как информирует пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю, полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался местный житель. Мужчина уже признался в содеянном и написал явку с повинной. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что другой житель Бийска ограбил магазин, забрав оттуда коробку с деньгами. Свою "добычу" он потратил на спиртное и закуску. Вскоре злоумышленника задержали и завели против него дело о грабеже.