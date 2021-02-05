В известных марках детского питания нашли ртуть, свинец и мышьяк

В популярных американских марках детского питания выявили высокое содержание ряда опасных токсичных металлов. Речь идет о свинце, ртути, кадмии и мышьяке. Их воздействие приводит к постоянному снижению IQ, нарушениям неврологического характера и долговременной функции мозга, пишет РИА Новости со ссылкой на исследование Палаты представителей США.

По данным издания, специалисты подкомитета по экономической и потребительской политике рассмотрели внутреннюю документацию компаний Gerber, Nurture Inc, Hain Celestial Group Inc и Beech-Nutrition. При этом Walmart, Campbell и Sprout Organic Foods сотрудничать с экспертами ведомства отказались.

"Расследование подкомитета доказывает, что коммерческое детское питание содержит опасные уровни мышьяка, свинца, ртути и кадмия. Эти тяжелые токсичные металлы создают серьезную опасность для здоровья младенцев и детей ясельного возраста", – сказано в материалах исследования.

Отмечается, что производители, невзирая на собственные стандарты и результаты анализов, осознанно продают опасную продукцию ничего не подозревающим потребителям. При этом предупреждающую о потенциальной опасности маркировку они также не используют.