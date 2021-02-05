Пользователи соцсетей ответили матом на его запрет

Пользователи рунета стали чаще использовать мат в социальных сетях после введения на него запрета. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследования "Медиаологии" и агентства "Социальные сети" .

Напомним, с 1 февраля в России вступили в силу поправки в закон "Об информации, информационных технологиях и защите информации", которые обязывают соцсети самостоятельно выявлять и удалять нецензурные слова и прочий незаконный контент. За невыполнение требований сайтам грозят штрафы на сумму от 800 тысяч до 4 млн рублей.

Как утверждает агентство "Социальные сети", всплеск нецензурных выражений зафиксировали еще до принятия поправок. На фоне обсуждения новостей о запрете мата уже 22-23 января прирост таких записей составил 30% к среднесуточным показателям.

При этом уже за 1-2 февраля пользователи "Одноклассников", "ВКонтакте", Instagram, Facebook и Twitter оставили свыше 646 тысяч постов с нецензурной бранью. Для сравнения, за первые два рабочих дня прошлого года в соцсетях разместили 426,5 тысячи таких публикаций, свидетельствуют данные "Медиалогии".