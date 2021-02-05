Мэр Бийска пообщался с протестующими водителями автобусов

Глава Бийска Александр Студеникин посетил остановку "Кристалл", где водители автобусов устроили краткосрочную забастовку из-за нечищеных дорог. Об этом сообщает официальное сообщество города в социальной сети "ВКонтакте".

Мэр выслушал жалобы протестующих и "принял меры для очистки территории конечной остановки".

"Проблема была разрешена в краткие сроки, – уточнили в сообществе. – Градоначальник потребовал от дорожных служб впредь вовремя проводить все необходимые работы, чтобы не допускать сбоя в графике общественного транспорта".

Напомним, 5 февраля водители автобусов остановили на два часа автобусы, чтобы выразить протест по поводу качества очистки дорог. Они заявили, что это сильно затрудняет работу и ухудшает качество перевозки пассажиров.