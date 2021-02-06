Двое человек погибли при пожаре в частном доме в Алтайском крае

Двое человек погибли при пожаре в ночь с 5 на 6 февраля в Павловске Алтайского края. На момент прибытия спасателей частный дом горел открытым огнем, а крыша здания уже частично обрушилась.

Как сообщает пресс-центр ГУ МЧС России по Алтайскому краю, сообщение о возгорании поступило около 2:30. В тушении пожара, площадь которого заняла 64 квадратных метра, приняли участие четыре единицы техники и 10 человек личного состава.

На месте пожара обнаружили тела двух погибших – мужчины и женщины. Причина происшествия выясняется.

Напомним, что 3 февраля в селе Черемное Павловского района загорелся частный дом с надворными постройками. Огонь охватил площадь около 100 квадратных метров.