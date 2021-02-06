Студентам АГМУ задержали стипендию на фоне благотворительных акций с полевой кухней

Студентам Алтайского государственного медицинского университета задерживают выплату стипендий за январь. Деньги, которые должны были прийти с 25 января по 5 февраля, до сих пор не выплачены, а точной даты поступления средств учащимся не называют.

По информации источника amic.ru, студенты не получили ни академическую, ни социальную стипендии. Причиной задержки стало отсутствие денег – средства на выплаты учащимся в вузе должны прийти только на следующей неделе, а в срок фонд не пополнился якобы из-за смены реквизитов в новом календарном году.

Редакция amic.ru обратилась к руководству медуниверситета за комментариями по поводу сложившейся ситуации.

При этом 31 января АГМУ провел в парке "Изумрудный" благотворительную акцию "День добрых дел". На мероприятии заявили полевую кухня, катание на оленьей упряжке, ведущего и аниматоров.