В АГМУ рассказали, когда студенты получат стипендии

Студенты АГМУ должны получить стипендии в ближайшие понедельник-вторник. Об этом amic.ru сообщили в самом вузе.

"По независящей от университета причине, связанной с организационно-техническими проблемами электронного бюджета на федеральном уровне, финансовые средства на счета ряда медицинских университетов ещё не поступили. Стипендия будет выплачена сразу же после поступления. Руководство университета подготовило все документы и процессы, что бы оперативно выплатить стипендию при поступлении средств. Напоминаем, что средства в стипендиальный фонд могут поступать только из федерального бюджета и тратиться только на стипендии и материальную помощь. Нецелевое расходование невозможно. Профсоюз следит за ситуацией", — рассказал председатель первичной организации​ обучающихся АГМУ профессионального союза работников здравоохранения РФ Дмитрий Чернышов.

Напомним, что студентам Алтайского государственного медицинского университета задерживают выплату академических и социальных стипендий за январь. Деньги, которые должны были прийти с 25 января по 5 февраля, до сих пор не выплачены.