Крыша обвалилась в одной из пятиэтажек Барнаула

Крыша обвалилась в пятиэтажном здании на улице Тимуровской, 19, в Барнауле. По словам жителей дома, обломки повредили трубу отопления, которая затопила горячей водой третий, четвертый и пятый этажи.

Снимки с места происшествия опубликовали в сообществе Barnaul 22. Причина обрушения и наличие пострадавших в инциденте уточняется.

Напомним, что 18 января навес над выездом из теплой парковки у ТЦ Galaxy в Барнауле рухнул под весом снега. Глыбы вместе с кусками кровли лежали вдоль здания. В результате обрушения был заблокирован выезд с территории теплой парковки, однако в инциденте обошлось без пострадавших.