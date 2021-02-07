Более комфортный самолет будет летать в Барнаул из Красноярска

"КрасАвиа" начнет использовать новый тип самолета для рейсов из Красноярска в Барнаул и Новокузнецк. В настоящее время компания закончила оформление на АТР-72-500, которым планируют заменить менее вместительные и комфортные Ан-24 и Ан-26.

Как пишет "Красноярский рабочий", авиакомпания получила новую технику в рамках реализации программы реновации при поддержке региональных властей. Осенью они приобрели два самолета, которые теперь являются собственностью "КрасАвиа".

Перед отправкой в Красноярск воздушные суда прошли техобслуживание в Европе. Первыми рейсами для новых самолетов станут полеты в Новокузнецк и Барнаул, после чего АТР-72 будут активно использовать в существующей полетной программе.