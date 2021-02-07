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Более комфортный самолет будет летать в Барнаул из Красноярска

, ИА "Амител"
Компания "КрасАвиа" заменит Ан-24 и Ан-26 на АТР-72-500
Фото: ak-krasavia.ru

Фото: ak-krasavia.ru

"КрасАвиа" начнет использовать новый тип самолета для рейсов из Красноярска в Барнаул и Новокузнецк. В настоящее время компания закончила оформление на АТР-72-500, которым планируют заменить менее вместительные и комфортные Ан-24 и Ан-26.

Как пишет "Красноярский рабочий", авиакомпания получила новую технику в рамках реализации программы реновации при поддержке региональных властей. Осенью они приобрели два самолета, которые теперь являются собственностью "КрасАвиа".

Перед отправкой в Красноярск воздушные суда прошли техобслуживание в Европе. Первыми рейсами для новых самолетов станут полеты в Новокузнецк и Барнаул, после чего АТР-72 будут активно использовать в существующей полетной программе.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

7.02.2021 09:19
Вано

А что с ценами? Минтранс говорит об одних ценах на рейсы из Барнаула, по факту процентов на 30, а то и в два раза цены выше. Это касается не только Красноярска

7.02.2021 09:47
- гость -

Самолет хорошо! . А олени лучше. Однако

7.02.2021 10:08
- гость -

Хоть и бу но иномарка. Вся Россия на купечества держится.

7.02.2021 10:10
- гость -

У кого бы спросить когда откроют прямой рейс Барнаул - Краснодар

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