Доктор Мясников назвал лекарства, которые стоит навсегда убрать из домашней аптечки

Врач и телеведущий Александр Мясников посоветовал убрать из домашней аптечки препараты для снижения давления. По его словам, самостоятельное применение подобных лекарств запрещено и нередко приводит к инфарктам, инсультам и острой почечной недостаточности.

"У вас поднялось давление, и вам все говорят: возьмите под язык то-то и то-то. Вы прекрасно знаете название этих лекарств. Вы берете, и давление падает. А потом – инфаркт. И вы считаете, что он случился от повышения давления", – цитирует врача РИА Новости.

Мясников отметил, что во всем мире самостоятельное применение подобных лекарств запрещено, поскольку они могут резко снизить давление и вызвать коллапс системы кровообращения.

Напомним, что ранее эксперт заявил о недопустимости замены сахара фруктозой в чистом виде. По словам Мясникова, пользу она несет только в ягодах и фруктах, а отдельно вызывает серьезные заболевания.