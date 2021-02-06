13-летний мальчик пропал в Барнауле. По словам его матери, ребенок ушел из дома в проезде Северном Власихинском в Барнауле в 7:30 и до сих пор не вернулся домой.

Согласно сообщению в паблике "Инцидент Барнаул", на вид мальчику 13 лет, рост 155-160 сантиметров, худощавого телосложения. Особая примета – шрам на переносице.

Был одет в черную куртку с надписью Adidas и серую шапку с надписью Puma.

Всех, кто знает о местонахождении подростка либо видел его, просят сообщить матери по телефону +7 906 969-99-77.

Напомним, что ранее 14-летний подросток пропал в Алтайском крае. 28 января мальчик не вернулся домой из школы. Позже его нашли живым. Где находился ребенок — не уточняется.