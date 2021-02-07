Двое жителей алтайского села получили условные сроки за нелегальную рубку деревьев

В Егорьевском районе Алтайского края двое местных жителей получили условные сроки за незаконную рубку деревьев. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

По данным полиции, инцидент произошел в сентябре 2019 года. Тогда ранее судимые жители села Сросты 1996 и 1999 годов рождения по предварительному сговору спилили в Титовском участковом лесничестве четыре сухостойных сосны. Объем похищенного составил почти 13 кубометров, а ущерб превысил 14 тысяч рублей.

"В дальнейшем сельчане собирались сдать древесину за денежные средства на пилораму. Стволы распилили на сортименты, загрузили в самосвал и планировали в темное время суток вывезти, рассчитывая на то, что останутся незамеченными. Однако до конца реализовать план им не удалось: грузовик с лесом попал в поле зрения полиции", – говорится в сообщении.

Подозреваемых задержали. Суд признал обвиняемых виновными и дал им год шесть месяцев и год восемь месяцев лишения свободы условно.