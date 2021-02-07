В Алтайском крае передали штормовое предупреждение

Штормовой ветер и метель прогнозируют в Алтайском крае, в связи с чем "Алтайавтодор" передал штормовое предупреждение.
Согласно данным синоптиков, вечером 7 февраля и в первой половине ночи 8 февраля на большей части территории ожидаются сложные погодные условия.
Порывы ветра временами будут достигать скорости 27 м/с. По шкале Бофорта это соответствует сильному шторму (24-28 м/с). Он будет сопровождаться осадками в виде мокрого снега (в южных районах – с дождем). Ожидаются метель и гололедица.
Для тех, кто на свой страх и риск отправляется в дальнюю поездку в такую погоду, напоминаем контакты дежурных региональных диспетчерских служб:
КГКУ "Алтайавтодор": (3852) 36-31-69, 8-800-222-3169;
ФКУ Упрдор "Алтай": (3852) 63-14-59;
ГУ МЧС: (3852) 20-26-10;
УГИБДД: (3852) 39-35-86.
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